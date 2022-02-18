Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk finalist belli oldu

Basketbol Türkiye Kupası'nın ilk finalisti Galatasaray Nef'i mağlup eden Fenerbahçe Beko oldu. Öncesi ve esnasında çıkan olayların damga vurduğu maç seyircisiz tamamlandı.

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Bursa Tofaş Spor Salonu’nun ev sahipliğinde yapılan Basketbol Bitci Türkiye Kupası’nın yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef’i 64-49 skorla yenerek finale yükseldi.

Maç öncesi taraftarlar arasında çıkan çıkan olaylara, maç esnasındaki kötü ve çirkin tezahürat da eklenince mücadeleden seyircinin çıkartılmasına karar verildi. Üç anonsun ardından süren gerilim sonrası solan boşaltılırken, karşılaşma seyircisiz sona erdi.

Anadolu Efes ile Darüşşafaka ile arasından oynanacak müsabaka ile bir diğer finalist belli olacak. Final maçı ise pazar günü saat 17.00’de Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak.

Salon: Tofaş

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Pierre 2, Booker 10, Ahmet Düverioğlu 7, Melih Mahmutoğlu 9, Henry 6, Şehmus Hazer 2, Guduric 20, Metecan Birsen 2, İsmet Akpınar, Floyd 6, Biberoviç

Başantrenör: Aleksander Djordjevic

Galatasaray Nef: Bost 1, Blackshear 12, Purcell 9, Rıdvan Öncel, Ege Arar 2, Okben Ulubay, Göksenin Köksal, Trimble 16, Ndour 7, Sadık Kabaca 2,

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 19-20 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 36-31 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 48-37 (Fenerbahçe Beko lehine)