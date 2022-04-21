Olimpia Milano: 73 – Anadolu Efes: 66 | Euroleague Play-Off
Euroleague play-off turu ikinci maçında Anadolu Efes, İtalya deplasmanında Olimpia Milano'ya 73-66 mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi.
Euroleague play-off turu ikinci maçında Anadolu Efes, İtalya’da Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi.
İlk periyot ev sahibi ekibin 19-17 üstünlüğü ile sona ererken, devre ise 33-33 eşitlikle tamamlandı. Üçüncü periyot da tekrar üstünlüğü ele geçiren (53-52) İtalyan ekibi, salondan da 73-66 galip ayrıldı. Bu sonuçla seri 1-1’e geldi. Serinin 3 ve 4. maçları İstanbul’da oynanacak, 3 galibiyete ulaşın ekip adını Final Four’a yazdıracak.
- Salon: Mediolanum Forum
- Hakemler: Sasa Pukl, Olegs Latisevs, Anne Panther
- Olimpia Milano: Rodriguez 17, Bentil 5, Shields 21, Hines 5, Ricci 3, Tarczewski 7, Hall 6, Grant, Daniels 6, Biligha, Delaney 3, Davide Alviti
- Anadolu Efes: James Anderson 2, Dunston 4, Moerman 4, Simon 2, Larkin 19, Micic 18, Petrusev, Singleton 3, Bryant 7, Beaubois 2, Tibor Pleiss 5, Buğrahan Tuncer
- 1. Periyot: 19 – 17
- Devre: 33 – 33
- 3. Çeyrek: 53 – 52