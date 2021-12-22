Ömer Faruk Yurtseven 8 sayı attı, Miami rahat kazandı!

NBA'de milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat evinde karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 125-96'lık skorla yendi. Yurtseven 22 dakika süre aldığı mücadeleyi 8 sayı, 13 ribaund, 2 blok, 2 top çalma ve 1 asistle tamamladı.

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NBA’de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti. Phoenix Suns, Staples Center’da karşılaştığı Los Angeles Lakers’ı 108-90’lık skorla mağlup ederek üst üste 4. toplamda da 25. galibiyeti elde etti.

Lakers ise üst üste 3. toplamda da 16. yenilgisini aldı. Suns’ta Devin Booker 24 sayı, 9 ribaund, 7 asist ve Deandre Ayton 19 sayı, 11 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getiren isimler oldu. Lakers’ta ise LeBron James’in 34 sayı, 7 ribaund ve Russell Westbrook’un 22 sayı, 10 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

ÖMER FARUK’TAN 8 SAYI-13 RİBAUND

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven’in formasını giydiği Miami Heat evinde mücadele ettiği Indiana Pacers’ı 125-96’lık skorla yendi ve 19. galibiyetini kazandı. Miami’de Ömer Faruk Yurtseven 22 dakika süre aldığı maçta 8 sayı, 13 ribaund, 2 blok, 2 top çalma ve 1 asist ile oynarken, Duncan Robinson 26 sayı ve Tyler Herro 26 sayı ile mücadele etti. Bu sezonki 19. mağlubiyetini alan Indiana’da ise Chris Duarte ve Caris LeVert 17’şer sayı ile oynadı.

BIG YURT DON’T HURT ‘EM pic.twitter.com/PAtXOw2hSI — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 22, 2021

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle: