Orbay Tuna: Yasa dışı bahis sporu yönetiyor

Semt77 Yalovaspor Başkanı Orbay Tuna, konuşulamayanları cesurca dile getirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tarihinde ilk kez ING Süper Lig'de mücadele eden Semt77 Yalovaspor'un başkanı Orbay Tuna, spor kamuoyunu yakından ilgilendiren çok önemli açıklamalar yaptı.

Tuna, Twitter'dan yaptığı cesur paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dünya sporu bahis yasaklanmadığı sürece geri gider. Hakemler, menajerler, hatta bazı yöneticiler, bahis çetelerinin baskısı altında. Utanılacak hakem kararları ve transferler bu yüzden fazla. Kulüplerin resmi olarak kayda değer geliri yok. Basketbolda Süper Lig takımının İddaa geliri 1.200.000 TL. Komik. Yasa dışı bahis, İddaa'nın önüne geçmiş. Sisteme etki eden yasa dışı bahisçiler. Bahis oynanan tüm branşlarda sıkıntı var. Herkes bunu fısıldıyor ama gündeme getiren yok. Futbolun durumu ortada. Basketbol için bir şeyler konuşuluyor. Kitlesi olan spor branşları yıpranıyor.”