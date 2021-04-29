Orhun Ene’den kura yorumu

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi Almanya’nın Berlin şehrindeki Verti Music Hall’de gerçekleştirildi. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı kura çekimi sonucunda A Grubu'nda Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşti.

A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene kura çekimini değerlendirirken, “2022 Avrupa Şampiyonası'nda bizim de yer aldığımız A Grubu'nun oldukça dengeli olduğunu söyleyebilirim. Çapraz grubumuzda da çok önemli rakipler bulunuyor. Zorlu bir Avrupa Şampiyonası oynayacağız. Önümüzde Olimpiyat Elemeleri ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası Elemeleri ile birlikte uzun bir sürecimiz var. Olimpiyat Elemeleri'nde NBA'den gelen oyuncularımızla bütün takımı da görme fırsatımız olacak. Avrupa Şampiyonası öncesi bu sürecin lehimize işleyeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Haluk Yıldırım: Takımımızın potansiyeline çok inanıyoruz

Kura çekimini değerlendiren Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, “Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda ülkemizi temsil edeceğimiz için mutluyuz. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki A Grubu'nda, Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile karşılaşacağız. Bu turnuvada oynayacağımız hiçbir maç kolay geçmeyecektir. Çünkü Avrupa Şampiyonası oynamaya hak kazanmış her ekibin belirli bir seviyenin üzerinde kaliteye sahip olduğunu biliyoruz. Ancak biz de ülke basketbolu olarak bulunduğumuz noktayı çok iyi biliyoruz ve milli takımımızın potansiyeline çok inanıyoruz. Ülkemizi de FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” diye konuştu.

Kerem Tunçeri: Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri de kura çekimiyle ilgili, “FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alacağız ve Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile grup maçlarımızı oynayacağız. Amacımız organizasyonda tüm gücümüzle mücadele etmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Avrupa Şampiyonaları'nda günlük performansların ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Tüm takımlar önemli hedeflerle turnuvaya katılıyor. Ancak biz de ne kadar kuvvetli bir takım olduğumuzun bilincindeyiz. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inancımız tam” dedi.