Oyun kurucu yoksa Alperen Şengün var
Milli Takım kampına geç katılan NBA patentli pivotumuz Alperen Şengün, Polonya maçını tek başına aldı.
Olimpiyat elemelerine hazırlanan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Polonya'yı 87-84 yenerken öne çıkan oyuncu Alperen Şengün oldu.
Kadroya davet edilen 2'si devşirme 5 oyun kurucudan 4'ünün sakatlıkları nedeniyle dışarıda kalması sonrası eksik kaldığımız pozisyonu, kampa geç katılan NBA patentli 2.11'lik pivot doldurdu. Topu dışarıda alıp çembere yaklaşırken yardımları cezalandıran Alperen, Ömer Faruk'u besleyerek başladı, sonra da kendi skorunu üretti, takip smaçları yaptı, serbest atışları yüzdeli kullanıp büyüledi.
21 yaşındaki Houston Rockets'lı, iki istatistikte 12 Dev Adam'ın en iyisi oldu: 24 sayı-8 asist…