Partizan Başkanı, Euroleague’e Wild Card’ı için ödedikleri parayı açıkladı

Partizan Başkanı Ostoja Mihailovic, gelecek sezon Euroleague'de oynamalarını sağlayacak Wild Card için ödedikleri parayı itiraf etti.

Sozcu.com.tr

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Sırbistan’ın şampiyonunu belirleyecek final serisinde Kızıl Yıldız ile karşılaşan Partizan, taraftarların neden olduğu şiddet olayları nedeniyle seriden çekilmişti. Adriyatik Ligi’ni kazanamayan ve Euroleague biletini alamayan Partizan, Rus takımlarından doğan boşluğu Wild Card ile doldurdu.

2014’ten bu yana ilk kez Euroleague’de mücadele edecek olan Zeljko Obradovic’in takımı, Wild Card için 500 bin euro ödedi. Sırp takımın başkanı Ostoja Mihailovic verdiği bir röportajda, “Partizan, Obradovic’in takıma dönmesiyle niyetini zaten göstermişti. Wild Card için 500 bin euro ödedik ve minimum bütçemiz 7 buçuk milyon euro” ifadelerini kullandı.

Obradovic’e ilk sezonunda 6 milyon euroluk bir bütçe verdiklerini söyleyen Mihailovic, “Gerekli olan parayı ve bunu almanın kolay olmayacağını başından beri biliyorduk. Takım haftada üç maç oynayacak. Kulüpte bulunduğumuz günden beri para sorununu çözmeyi başardıysak, şimdi de çözeceğiz. Mümkün olan en büyük bütçeye sahip olmak için mücadele edeceğiz” dedi.