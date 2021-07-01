Phoenix Suns tarih yazdı! Tam 28 yıl sonra…

NBA Batı Konferansı finalleri 6. karşılaşmasında Phoenix Suns ile Los Angeles Clippers, Staples Center’da karşı karşıya geldi. Phoenix, Clippers’ı 130-103’lük skorla mağlup etti ve seride durumunu 4-2 yaptı. Batı Konferansı’nda şampiyonluğa ulaşan Phoenix Suns, 1993’ten sonra ilk kez NBA finallerine yükseldi.

Phoenix Suns’ta Chris Paul 41 sayı, 8 asist ve 4 ribaund ile oynayarak takımını sırtlarken, Devin Booker 22 sayı, 7 ribaund ve Deandre Ayton 16 sayı, 17 ribaund ile oynayarak katkıda bulundu. Los Angeles Clippers’ta ise Marcus Morris’in 26, Paul George’un da 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Phoenix finaldeki rakibi Doğu Konferans finalindeki Atlanta Hawks – Milwaukee Buck serisinden sonra olacak. Doğu’daki seride durum 2-2.