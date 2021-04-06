Pınar Karşıyaka ‘Avrupa’da devam’ diyen üçüncü temsilcimiz oldu!

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu’ndaki altıncı ve son hafta mücadelesinde Happy Casa Brindisi’yi evinde 107-88 mağlup Pınar Karşıyaka, Avrupa’da adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Son hafta öncesi rakibinin 1 galibiyet gerisinde olan Kaf-Kaf, İtalya’daki ilk grup maçında 4 sayı farkla mağlup olduğu Brindisi’yi rövanşta 19 sayı farkla mağlup edip ikili averaj üstünlüğüyle finallere çıkarken, Taylor 30 sayılık performansıyla yıldızlaştı.

Grubu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, Euroleague’de Play-Off’a kalan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’dan sonra Avrupa’da bu sezon yoluna devam eden üçüncü ekibimiz olmayı başardı.

Mücadeleyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da tribünden izledi.