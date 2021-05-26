Pınar Karşıyaka Fenerbahçe Beko maçının son bölümü nefes kesti! Finalin adı belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 4. maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Fenerbahçe Beko, son bölümü büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 78-76 kazanarak seriyi 3-1'e taşıyarak finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk çeyreği 20-18 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte vites yükseltti ve soyunma odasına 39-32 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte farkı koruyan ve son çeyreğe 61-53 önde giden Igor Kokoskov'un öğrencileri karşısında ev sahibi takım 11-0'lık seri ile 64-61 öne geçti. Guduric ile seriyi sonlandıran Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ile 65-64 öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan son bölümü de 78-76 önde geçen Fenerbahçe Beko, adını finale yazdıran takım oldu.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Ali Şakacı

Pınar Karşıyaka: Tony Taylor 9, Seketoure Henry 23, Raymar Morgan 13, Amath M’Baye 3, Metecan Birsen 9, Semih Erden 3, Onuralp Bitim 10, DJ Kennedy 6

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Fenerbahçe Beko: Danilo Barthel 11, Marko Guduric 4, Melih Mahmutoğlu 21, Nando De Colo 9, Jan Vesely 5, Tarık Biberovic 4, Kyle O’Quinn 7, Ahmet Düverioğlu 4, Ali Muhammed 5, Berkay Candan, Kenan Sipahi 8

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 20-18 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 32-39 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 53-61 (Fenerbahçe Beko lehine)