Pınar Karşıyaka iç transferde terleyecek

ING Basketbol Süper Ligi’nde 6 yıl sonra yarı final oynayıp Fenerbahçe Beko’ya elenen, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise kupayı finalde kaçıran Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi iç transferde terleyecek.

Geçen sezon Unics Kazan’dan transfer edilerek hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde performansıyla takımı taşıyan Raymar Morgan, Eurocup’ı kazanan Fransa Ligi ekibi Monaco’yla anlaşmak üzere. A Milli Takım’da da forma giyen Metecan Birsen’in adı eski takımı Fenerbahçe’yle anılıyor. Yabancılardan Taylor, Henry ve Fransa Milli Takımı’nın da yıldızlarından olan M’Baye’nin performanslarıyla birçok takımın listesinde oldukları biliniyor.

Yabancıların kontratlarında iki taraflı çıkış hakkı bulunurken Kaf-Kaf’ın öncelikle kadrosunun iskeletini korumak istediği öğrenildi.