Pınar Karşıyaka ilk yenilgisini Mansera’dan aldı
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Baxi Manresa'ya 67-72 mağlup oldu.
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda ilk 2 maçını kazanan Pınar Karşıyaka, grubun 3. maçında 2’de 2 yaparak averajla grup lideri olan İspanya temsilcisi Baxi Manresa’yı konuk etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 20-16 önde kapattı. İkinci periyotta konuk ekip baskın oynasa da Karşıyaka devreye 35-34’lük üstünlükle girdi. Çekişmeye sahne olan maçın üçüncü periyodunda üstünlüğünü koruyan yeşil-kırmızılılar, son periyoda 55-52’lik skorla önde girdi. Mücadelenin son periyodunda ise Karşıyaka, rakibinin etkili oyununa cevap veremedi ve maçta 72-67’lik skorla mağlup olarak ayrıldı.
Grupta 3 haftada 2 galibiyetle ikinci sırada kalan Karşıyaka, sonraki maçında 9 Kasım’da Manresa’ya konuk olacak.
Öte yandan, Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, geçtiğimiz sezon aldığı ceza sebebiyle mücadeleyi tribünden takip etti.
- Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk
- Hakemler: Yohan Rosso, Oskars Lucis, Alexandre Deman
- Pınar Karşıyaka: Michael Roll 12, Yunus Sonsırma, Can Korkmaz x 3, Burak Yıldızlı 2, James Blackmon 2, Tony Taylor 6, Akil Mitchell 18, Amath M’baye 14, Bonzie Colson 8, Mahir Ağva, Berkan Durmaz 2
- Başantrenör: Ufuk Sarıca
- Baxi Manresa: Rafa Martinez 5, Daniel Perez 2, Ismael Bako 4, Yankuba Sima 5, Guillem 6, Dani Garcia, Chima Moneke 10, Joe Thomasson 10, Luke Maye 14, Elias Valtonen 7, Marcis Steinbergs, Sylvain Francisxo 9
- Başantrenör: Pedro Martinez
- 1. Periyot: 20-16 (Pınar Karşıyaka lehine)
- Devre: 35-34 (Pınar Karşıyaka lehine)
- 3. Periyot: 55-52 (Pınar Karşıyaka lehine)