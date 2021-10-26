Pınar Karşıyaka ilk yenilgisini Mansera’dan aldı

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Baxi Manresa'ya 67-72 mağlup oldu.

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FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda ilk 2 maçını kazanan Pınar Karşıyaka, grubun 3. maçında 2’de 2 yaparak averajla grup lideri olan İspanya temsilcisi Baxi Manresa’yı konuk etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 20-16 önde kapattı. İkinci periyotta konuk ekip baskın oynasa da Karşıyaka devreye 35-34’lük üstünlükle girdi. Çekişmeye sahne olan maçın üçüncü periyodunda üstünlüğünü koruyan yeşil-kırmızılılar, son periyoda 55-52’lik skorla önde girdi. Mücadelenin son periyodunda ise Karşıyaka, rakibinin etkili oyununa cevap veremedi ve maçta 72-67’lik skorla mağlup olarak ayrıldı.

Grupta 3 haftada 2 galibiyetle ikinci sırada kalan Karşıyaka, sonraki maçında 9 Kasım’da Manresa’ya konuk olacak.

Öte yandan, Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, geçtiğimiz sezon aldığı ceza sebebiyle mücadeleyi tribünden takip etti.