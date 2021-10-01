Pınar Karşıyaka, Michael Roll’u kadrosuna kattı

Pınar Karşıyaka, son olarak İtalya'da Olimpia Milano forması giyen Michael Roll ile anlaştığını açıkladı.

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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, şutör guard Michael Roll ile anlaştığını duyurdu. Son olarak İtalya’da Olimpia Milano forması giyen Michael Roll, ülkemizde Bornova Belediye, Türk Telekom, Büyükçekmece ve Beşiktaş’ta da oynamıştı.

Başantrenör Ufuk Sarıca’nın Beşiktaş’tan öğrencisi olan 34 yaşındaki basketbolcu Maccabi Tel Aviv ve Olimpia Milano ile EuroLeague tecrübesi yaşadı. Roll, geçen sezon Milano ile EuroLeague’de 36 maça çıkıp, 4.2 sayı, 1.3 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı. Tunus asıllı ABD’li oyuncu İtalya Ligi’nde 9.2 sayı, 2.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarıyla mücadele etti.