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Pınar Karşıyaka – Türk Telekom: 96-71

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 3. maçında Türk Telekom'u 96-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Pınar Karşıyaka yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Güncellenme: 23:51, 17/05/2021
Spor HaberleriBasketbol
Pınar Karşıyaka – Türk Telekom: 96-71

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off serisi çeyrek final üçüncü maçında Türk Telekom’u evinde farklı mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını şampiyon olduğu 2015 yılından 6 yıl sonra ilk kez yarı finale yazdırdı: 96-71.

Eşleşmede ev sahibi olduğu ilk maçı kazandıktan sonra Ankara’daki rövanşı kaybeden Kaf-Kaf, farklı sonuçla seriyi 2-1’le geçti. Karşıyaka’da M’Baye 19 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip Play-Off yarı finalinde Darüşşafaka Tekfen’i eleyen Fenerbahçe Beko’yla eşleşti. 3 galibiyet alan tarafın finale çıkacağı seride ilk 2 maç İstanbul’da oynanacak.

Maça iki takım da tutuk başladı. Semih’in pota altından, Henry’nin dışarıdan basketleriyle üstünlüğü eline alan Karşıyaka, 18-9’la farkı 9 sayıya kadar çıkardı. Türk Telekom, Samet’le farkı eritmeye çalışsa da ilk periyot, ev sahibinden Morgan’ın son saniye basketiyle 20-13 sonuçlandı. İkinci periyotta konuk ekibin üst üste hücumlardan boş dönmesinden yararlanan Kaf-Kaf, Metecan ve Henry’le 31-15 üstünlüğü bulup farkı 16 sayıya taşıdı. Devre arasına 43-32 ev sahibi ekip lehine girildi.

Üçüncü periyotta Telekom farkı 3 sayıya kadar indirse de Henry, Taylor ve Morgan’ın art arda 7 sayısı farkın kapanmasına izin vermedi. Karşıyaka bu bölümde yabancılarının katkısıyla farkı 18 sayıya çıkardı. Wiltjer ve Can’ın basketleriyle periyot 70-55 sonuçlandı. Son 10 dakikada rahat bir oyunla farkı gitgide açan Pınar Karşıyaka, salondan 96-71 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu.

  • Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
  • Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Osman Sinan İşgüder xx, Semih Vural xx
  • Pınar Karşıyaka: Taylor x 9, Henry xx 13, Kennedy xx 15, Mahir Ağva x 2, Morgan xx 16, Metecan Birsen xx 6, Arca Tülüoğlu x, Semih Erden xx 14, Onuralp Bitim x 2, M’Baye xx 19, Yunus Sonsırma x, Nusret Yıldırım x
  • Başantrenör: Ufuk Sarıca
  • Türk Telekom: Johnson xx 9, Wiltjer xxx 16, Samet Geyik xx 10, Baldwin xx 9, Dekker xx 8, Yiğit Özkan x, Erdi Gülaslan x 4, Can Korkmaz xx 11, Batuhan Acar x, Foster x 2, Göktuğ Baş x 2
  • Başantrenör: Burak Gören
  • 1. Periyot: 20-13 (Pınar Karşıyaka lehine)
  • Devre: 43-32 (Pınar Karşıyaka lehine)
  • 3. Periyot: 70-55 (Pınar Karşıyaka lehine)
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