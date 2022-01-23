Pınar Karşıyaka’dan Anadolu Efes’e geçit yok

ING Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Anadolu Efes’i 78-73 mağlup etti.

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i ağırladı. Maça hızlı başlayan Karşıyaka, ilk periyotu 25-21 önde tamamlandı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, rakibini yakaladı ve devreye 37-37 eşitlikle gidildi. Kıran kırana bir oyuna sahne olan 3. periyodu Anadolu Efes 56-54 önde kapattı. Mücadelenin son setinde ise taraftarının da desteğini alan Karşıyaka, geriden gelip rakibinin önünde geçerek açı 78-73'lük skorla kazandı.

Pınar Karşıyaka'da Bonzie Colson 20 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle galibiyette en büyük pay sahibi oldu. Anadolu Efes'te ise Vasilije Micic 21 sayı atarak maçın en skorer oyuncu unvanını elde etti.

Salon: Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Kerem Baki, Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

Pınar Karşıyaka: Bonzie Colson 20, Burak Yıldızlı 8, Alex Tyus 17, Tony Taylor 10, James Blackmoon, Can Korkmaz 15, Berkan Durmaz 4, Yunus Sonsırma, Mahir Ağva 4, Murat Göktaş, Ali Efe Barış

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Anadolu Efes: Vasilije Micic 21, Adrien Moerman 11, Krunoslav Simon 16, Bryant Dunston 5, Rodrigue Beaubois 9, Buğrahan Tuncer 3, Egemen Güven 6, Erten Gazi, Yiğithan Saybir 2, Ömercan İlyasoğlu

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 25-21 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 37-37

3. Periyot: 56-54 (Anadolu Efes lehine)