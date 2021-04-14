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Pınar Karşıyaka’nın finalleri Rusya’da

FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li Finalleri'ne ev sahipliği yapma hakkı Rus ekibi Nizhny Novgorod'a verildi.

Güncellenme: 10:58, 14/04/2021
Spor HaberleriBasketbol
Pınar Karşıyaka’nın finalleri Rusya’da

FIBA, Pınar Karşıyaka’nın da talip olduğu 5-9 Mayıs tarihleri arasındaki Şampiyonlar Ligi 8’li Finalleri’nin Novgorod’un düzenlemesini kararlaştırdı.

Ev sahibi ekip ve Kaf-Kaf’ın yanı sıra İsrail’den Hapoel Unet-Credit Holon, İspanya’dan Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife ile Casademont Zaragoza, Çekya’dan ERA Nymburk ve Fransa’dan SIG Strasbourg’un şampiyonluk arayacağı finallerin kura çekimi 16 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Temsilcimiz, Play-Off’ta grubunu ikinci sırada tamamladığı için gruplarını lider bitiren ev sahibi Nizhny Novgorod, Hapoel Holon, Lenovo Tenerife veya ERA Nyburk takımlarından biriyle çeyrek finalde eşleşecek.

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