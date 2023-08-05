Raul Neto, Fenerbahçe Beko’da
Fenerbahçe Beko 8 yıldır NBA'de boy gösteren Brezilyalı oyuncu Raul Neto'yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Brezilyalı oyun kurucu Raul Neto’yu kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Raul Neto, geçen sezon NBA’in normal sezonunda Cleveland Cavaliers formasıyla 48 maçta 3,3 sayı, 1,6 asist ve 1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
RAUL NETO KİMDİR?
19 Mayıs 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Raul Neto, kariyerine ülkesinin Minas Tenis Clube takımında başladı. 2008-2011 yılları arasında bu takımı formasını giyen Neto, gösterdiği başarılı performansın ardından 2011 yazında İspanya'nın Gipuzkoa takımına transfer oldu.
2011-2014 yılları arasında Gipuzkoa forması giyen ve performansını her geçen yıl arttıran Neto, bu süreçte 2013 NBA Draft'ına da katıldı ve ikinci tur 47. sıradan Atlanta Hawks tarafından seçildi.
2014-2015 sezonunda İspanya'daki son sezonunu UCAM Murcia formasıyla geçiren Raul Neto, 2015-2016 sezonu öncesinde NBA ekiplerinden Utah Jazz ile sözleşme imzaladı.
Tam sekiz sezon süren NBA kariyerinde sırasıyla Utah Jazz (2015-2019), Philadelphia 76ers (2019-2020), Washington Wizards (2020-22) ve Cleveland Cavaliers (2022-23) formaları giyen Raul Neto, tam 464 maçta süre aldı.
Raul Neto'nun NBA kariyerindeki istatistikleri ise şöyle:
2015-16 Utah Jazz: 81 maç, 5.9 sayı, 1.5 ribaund, 2.1 asist
2016-17 Utah Jazz: 49 maç, 2.5 sayı, 0.8 ribaund, 0.8 asist
2017-18 Utah Jazz: 49 maç, 4.2 sayı, 1.2 ribaund, 1.7 asist
2018-19 Utah Jazz: 40 maç, 5.0 sayı, 1.6 ribaund, 2.4 asist
2019-20 Philadelphia 76ers: 55 maç, 5.1 sayı, 1.2 ribaund, 1.8 asist
2020-21 Washington Wizards: 71 maç, 8.5 sayı, 2.4 ribaund, 2.1 asist, 1.1 top çalma
2021-22 Washington Wizards: 70 maç, 7.5 sayı, 1.9 ribaund, 3.1 asist
2022-23 Cleveland Cavaliers: 49 maç, 3.2 sayı, 0,9 ribaund, 1.6 asist
Neto, aynı zamanda Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Sporcumuz, ülkesinin 2023 Dünya Kupası aday kadrosunda da yer alıyor. (AA)