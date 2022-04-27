Real Madrid Maccabi Tel Aviv’i deplasmanda yendi, Final-Four’a yükseldi

Real Madrid, Euroleague Play-Off serisi 3. maçında Maccabi Tel Aviv'i deplasmanda yenerek Final-Four'a yükselen ilk takım oldu.

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Maccabi Tel Aviv, Euroleague Play-Off serisi 3. maçında Real Madrid’i konuk etti.

İlk 2 maçı kazanarak İsrail’e gelen Real Madrid, Menora Mivtachim Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 51-41 önde kapattı. Karşılaşmanın 2’nci yarısında da etkili oyununu sürdüren İspanyol ekibi, karşılaşmayı 87-76 kazanarak seride durumu 3-0’a getirdi ve Final-Four’a katılma hakkı elde etti.

Real Madrid’de Sergio Llull 18 sayıyla takımının en skorer isim olurken, Guerschon Yabusele 16 ve Vincent Poirier 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Maccabi Tel Aviv’de ise Scottie Wilbekin kaydettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu ve mağlubiyeti engelleyemedi.

Euroleague’de Final-Four organizasyonu 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Stark Arena’da oynanacak.