Reggio Emilia: 69 – Bahçeşehir Koleji: 72 | FIBA Avrupa Kupası

FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia’yı deplasmanda 72-69 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj elde etti.

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FIBA Avrupa Kupası Final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İtalyan ekibi Unahotels Reggio Emilia’yı 72-69 yenerek rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Bahçeşehir Koleji’nde Jamal Jones 12 sayıyla karşılaşmayı tamamlarken, ev sahibi ekipte Andrea Cinciarini kaydettiği 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda istediği gibi başlayamadı ve periyodun ilk 4 dakikasını ev sahibi ekip, 6-5 önde tamamladı. Periyodun ilerleyen dakikalarında hücumda iki takım da etkili bir görüntü çizdi. Smith ve kenardan gelen Jones’un katkılarıyla sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda Johnson’ın etkili ve skorer oyunu ile giren ev sahibi ekibe, Bahçeşehir Koleji Jones ile karşılık verdi ve periyodun ilk 4 dakikasını ev sahibi ekip, 27-26 önde geçti. Periyodun ilerleyen dakikalarında iki takımda hücumda skor bulmakta sıkıntı çekti. Solomon ile pota altında etkili olan Bahçeşehir Koleji, Smith’in de tekrar devreye girmesiyle birlikte son 1 dakikada 38-34 önde girdi. Sam Dekker ile periyodun son bölümünde bir isabet daha bulan Bahçeşehir Koleji, ilk yarıyı 40-34 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda üç sayılık isabetlerle giren ev sahibi ekip, periyodun bitimine 6:35 kala skoru eşitledi: 43-43. Bu dakikanın ardından Kartal Özmızrak ile üst üste sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, farkı bir anda 7’ye çıkardı: 43-50. Periyodun bitimine 2:58 kala Jones ile iki sayılık isabet bulan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmada ilk kez farkı çift hanelere çıkardı: 43-54. Kalan dakikalarda da farkı açmayı başaran Bahçeşehir, karar periyoduna 63-47 önde girdi.

Son periyoda hücumda zorlanarak başlayan Bahçeşehir Koleji, rakibinin üst üste gelen sayılarına engel olamayınca karşılaşmanın bitimine 4:27 kala ev sahibi ekip, farkı 10’a indirdi: 57-67. Bu dakikadan sonra da etkili oyununu sürdüren Emilia, Strautins’in üç sayılık basketiyle farkı bitime 3:13 kala 5’e indirdi: 62-67. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, parkeden 72-69 galip ayrıldı.

RÖVANŞ KARŞILAŞMASI 27 NİSAN’DA

Unahotels Reggio Emilia – Bahçeşehir Koleji finalindeki 2’nci maç, 27 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, rakibine 2 farklı yenilmesi halinde dahi şampiyon olacak.