Ribaund kraliçesi Egle oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımında en çok ribaund alan isim Egle Sventoraite oldu.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde sezonu 33 puanla 12.sırada bitiren Bellona Kayseri Basketbol takımında en çok ribaund alan isim Litvanyalı oyuncu Egle Sventoraite oldu.

Ligde oynanan 26 maçın 25'inde görev alıp parkede 13:09:49’luk süre ile görev yapan Egle Sventoraite, 123 savunma 49 hücum ribaundu olmak üzere 172 ribaund aldı. Egle'yi 73 savunma 43 hücum ribaundu olmak üzere 116 ribaund ile Brooque Williams takip etti.

Takımın ribaund sıralaması şu şekilde:

Egle Sventoraite: 172

Brooque Williams: 116

Sevgi Tonguç: 80

Farhiya Abdi: 68

Meltem Topaloğlu: 54

Gizem Tüzün: 54

Helin Boybeyi: 50

Sheylanı Marie Peddy: 45

Zeynep Öykü Kalbisağde: 43

Dilara Tongar: 28

Gökçe Doğan: 14