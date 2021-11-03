Sahada spor, sandıkta siyaset

TBF Genel Kurulu'na bir gün kala Ankara, seçimlere ağırlığını koydu.

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Türk basketbol tarihindeki en önemli başkanlık seçimlerinden biri 6 Kasım Perşembe günü yaşanacak. Erman Kunter ve Harun Erdenay, mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ile yarışacak. İlk kez yaşanacak 3 adaylı seçim öncesi kulislerde büyük bir kaos yaşanıyor.

SÖZCÜ Spor, bu kritik seçime 1 gün kala yaşananları ve son durumu mercek altına aldı.

Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, yeniden aday olmak istediğini sık sık dile getirse de bunu resmiyete dökemedi. Bunda, Türkoğlu'nun; Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Yerlikaya ile arasının açık olması büyük rol oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinin eşit şartlarda olması gerektiğini vurgularken Türkoğlu da ‘demokratik seçim'den söz etti.

3 Ekim'de Türkoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile basketbol oynarken çekilen video ve fotoğrafları servis edildi. Bu, ‘Adaylığın önü açıldı' şeklinde yorumlandı.

Erdenay, 7 Ekim'de adaylığını açıkladı ve yarışta öne çıktı.

Daha önce sosyal medyadan adaylığını duyuran Kunter, 13 Ekim'deki toplantıyla yarışa resmen başladı. Bu hamle tüm dengeleri değiştirdi.

Delegeleri Anadolu'yu gezerek veya telefonla ikna etmeye çalışan Erdenay ve Kunter, 14 kişilik yönetim listelerinden sadece 4-5 kişiyi açıkladı. Diğer isimler için pazarlıklar sürüyor. Türkoğlu'nun ekibi ise hala belirsiz. İşte bu pazarlık sürecinde siyaset, diğer tüm federasyon seçimlerinde olduğu gibi ağırlığını koymaya başladı.

‘Cumhurbaşkanı Başdanışmanı' sıfatı, Türkoğlu'nu bir anda öne geçirdi. Bakanlık her ne kadar Türkoğlu konusunda isteksiz olsa da Erdenay'a sırtını çevirdi. Kasapoğlu'nun, henüz temeli atılmayan ‘Abdi İpekçi Projesi'nin önünde Türkoğlu ile verdiği poz ‘Mesaj' şeklinde yorumlandı.

Seçime saatler kala kulisler iyice karıştı. Erdoğan'ın ‘eşit şart' vurgusuna rağmen siyasiler ve teşkilatın, seçimlerde büyük rol oynayacak Anadolu kulüplerini ablukaya aldığı ve Türkoğlu'nu işaret ettiği öğrenildi.

AKILLARDAKİ SORULAR

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun 2018'de yıkılmasının ardından İBB tarafından tahsis edilen Sinan Erdem Spor Salonu'nun aşırı masraflı olduğu doğru mudur?

2010'da federasyon için modern bir yönetim binası yapılmış olmasına rağmen, Etiler'de kiralık bir ofis tutulmuş, burası yeniden tefriş edilmiştir. Bu ofise yapılan harcamalar dolayısıyla federasyon ne kadar zarara uğratılmıştır?

Ulaşım giderlerinin yüksekliğinin genel yönetim giderlerini arttırmada etkisi ne kadardır? Başkanın eşi, çocukları hatta Filipinli dadının uçak biletleri federasyona ödetilmiş midir?

AKP’YE YAKIN İSİMLER YÖNETİCİ OLUYOR

Federasyon seçimlerinde siyasetin etkisi dikkat çekti. Türkiye Tenis Federasyonu'nda Başkan Cengiz Durmuş'un yönetim kurulunda; bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kalem müdürlüğünü yapan Mehmet Fatih Can yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, AKP Gençlik Kolları MKYK eski üyesi Muhammed Mehdi Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kardeşi Murat Altun, TTF'nin yeni yöneticileri oldu.

KAMU DESTEĞİ OLMASA FEDERASYON ZARARDA

Türkiye’nin en popüler ikinci branşını 5 yıldır yöneten Hidayet Türkoğlu'na pek çok konuda eleştiri var. Bunların başında savurganlık geliyor. TBF Denetim Kurulu Raporu ile ilgili tespitler de kurumun ekonomik yönden iyi yönetilmediğini gösteriyor:

Denetim Kurulu hesap incelemeleri sondaj usulüyle yapıldığı için TBF'nin kayıtlarının usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayanmakta olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve defter kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun olup olmadığı konularında kanaat belirtilmekten kaçınılmıştır.

Kurul raporunda sondaj usulüyle incelediği hesap başlıklarının bazılarında hiç detay bilgi vermemiştir. Örneği ‘Alıcılar' hesap başlığı borçlular bazında içerikleri itibariyle detaylı olmasına rağmen aynı detay ‘Satıcılar' yani TBF'nin borçları için yapılmamıştır.

Gelir toplamının 126.450.000,00 TL' lik kısmı Kamu Katkısı kaleminden oluşmuştur. Kamu katkısı gelir kaleminin olmaması durumunda dönemin 121.922.430,41 TL zararla tamamlanmış olacağı anlaşılmaktadır.