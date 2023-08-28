Shane Larkin ve Scottie Wilbekin’e bir şok daha

Türkiye A Milli Basketbol Takımı kampına mazeret göstermeden katıldıkları gerekçesiyle beş maç ceza alan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e bir kötü haber daha geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e davet edildikleri 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmamaları nedeniyle 5'er maç men cezası vermişti.

TBF'nin ‘Basketbol Müsabaka Talimatı’na göre Shane Larkin ve Scottie Wilbekin devşirme statülerini de kaybettiler. Buna göre iki basketbolcu, Tahkim Kurulu’na yapacakları başvurudan olumsuz yanıt alırlarsa, Basketbol Süper Ligi’nde artık yabancı statüsünde oynayabilecek.

TBF’nin ‘Basketbol Müsabaka Talimatı’nın ilgili maddesi şu şekilde:

10.8. Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş olan basketbolcu hakkını kazanan basketbolcular; milli müsabakaya katılmama nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmaları halinde bu hakkı kaybederler.