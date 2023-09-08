Sırbistan, Dünya Kupası’nda Kanada’yı 95-86 yenerek finale yükseldi

Sırbistan, FIBA Dünya Kupası yarı finalinde Kanada'yı 95-86 mağlup ederek finale yükseldi. Sırbistan'da Bogdan Bogdanovic 23 sayı, 3 top çalma, Nikola Milutinov 16 sayı, 10 ribaunt ve Ognjen Dobric 16 sayıyla oynadı.

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Sırbistan Milli Basketbol Takımı, Filipinler’in Pasay kentinde oynanan FIBA Dünya Kupası yarı final maçında Kanada’yı 95-86 mağlup ederek finale yükseldi.

Maç boyunca oyunu kontrol eden Sırbistan, ilk çeyreği 23-15, devreyi 52-39 önde geçti. Üçüncü çeyrekte farkı 10 sayının üstünde (75-63) tutan Sırbistan, mücadeleyi 95-86 kazanarak finale yükseldi.

Sırbistan’da Bogdan Bogdanovic 23 sayı, 3 top çalma, Nikola Milutinov 16 sayı, 10 ribaunt ve Ognjen Dobric 16 sayıyla oynadı. Kanada’da ise R.J. Barrett 23 sayı, Shai Gilgeous-Alexander 15 sayı, 9 asist, 3 top çalma, Dillon Brooks ise 16 sayıyla mücadele etti.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Sırbistan Milli Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, “Çok önemli bir galibiyet aldık. Kanada çok iyi bir takım, ancak biz daha iyi bir performans sergiledik ve kazandık. Finalde iyi bir maç oynamak istiyoruz ve şampiyon olmak istiyoruz.” dedi.

Kanada Milli Takımı Başantrenörü Nick Nurse ise, “Sırbistan çok iyi bir takım. Biz de iyi oynadık ancak Sırbistan bizi yenmeyi başardı. Finalde Sırbistan’a başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sırbistan, 2014’ten sonra ikinci kez FIBA Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Finalde Sırbistan, ABD-Almanya maçının galibiyle karşılaşacak. (AA)