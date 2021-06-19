Sırplar duyurdu: Zeljko Obradovic 28 yıl sonra Partizan’da!

Sırbistan basınında çıkan haberde, bir süredir takım çalıştırmayan Başantrenör Zeljko Obradovic’in, eski takımı Partizan ile 3 yıllık anlaşma sağladığı ve 28 yıl sonra Sırp ekibiyle çalışacağı belirtildi.

Fenerbahçe Beko’yu Euroleague şampiyonu yapan ve Avrupa’da en fazla şampiyonluğa sahip 61 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının Partizan’ın tekifini kabul ettiği öğrenildi. Partizan’ın Obradovic’i ikna etmek için önemli bir bütçe ayarladığı ve tüm kulvarlarda şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratma vaadiyle imza attırdığı ifade edildi.

Partizan’ın eski başarılı günlerine döndürmeye çalışan Başkan Ostoja Mijailovic, daha önce sportif direktör olarak Zoran Savic’i göreve getirmişti. Haberde Savic ve Obradovic’in çok iyi ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekildi.

Obradovic, Fenerbahçe Beko ile Partizan deplasmanına gittiğinde Sırp taraftarların büyük sevgisiyle karşılaşmıştı: