Son dakika | TBF, Beşiktaş’ın TOFAŞ maçı itirazını reddetti! Büyük tepki geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Tofaş-Beşiktaş Icrypex maçı sonrasında siyah-beyazlıların yaptığı itirazı reddetti! Beşiktaş hakemlerin monitörden izleyip iptal ettikleri sayının geçerli sayılması gerektiğini savunmuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“18 Mart 2021 tarihinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında gündemde yer alan konular görüşülmüş, basketbol kamuoyu ve ilgili tarafları ilgilendiren aşağıdaki konular karara bağlanmıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu 18 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında gündeminde yer alan Tofaş-Beşiktaş Icrypex (ING Basketbol Süper Ligi) müsabakasında Beşiktaş Icrypex takımı tarafından yapılan itirazı görüşmüş; itiraza konu pozisyonun incelenmesi ve Merkez Hakem Kurulu’nun görüşünün değerlendirilmesi sonucunda yapılan itirazın reddine karar vermiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türkiye Basketbol Federasyonu”

BEŞİKTAŞ’TAN KARARA TEPKİ

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun verdiği karar sonrasında Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şu şekilde;

“Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex Takımımızın Tofaş ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek Türk basketbol tarihinde “Kara Perşembe” olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar, bizim için yok hükmündedir.

Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan Türk basketbolunun geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir.

Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen bu kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulacağına inanıyoruz.”

@TofasSporKulubu – @BJK_Basketbol karşılaşmasınn son anlarında Ercan Osmani’nin üçlüğü, çizgiye bastığı için geçersiz sayıldı pic.twitter.com/jd1UnoZXjz — Tivibu Spor (@tivibuspor) March 13, 2021

NE OLMUŞTU?

ING Basketbol Süper Liginin 24. haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı ile Beşiktaş Icrypex, Bursa’da karşı karşıya gelmiş, maçın bitimine 3.5 saniye kala hücum eden konuk takım, Ercan Osmaninin dış atış isabetiyle skoru 88-89’a getirmişti. Ancak sürenin bitmesinin ardından hakemler son pozisyonu yeniden izleyip ve Osmani’nin yan çizgiye bastığını belirleyerek, basketi iptal edip hücum hakkını TOFAŞ’a vermişti. Bitime 1 saniye kala da faul hakkı kazanan TOFAŞ, Semaj Christon’ın bir atışından yararlanarak mücadeleyi 89-86 kazandı.