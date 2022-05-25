Steve Kerr’den ABD’deki ilkokul katliamı sonrası tepki: Bıktım! Artık yeter…

Arap tarihi profesörü olan babasını yıllar önce Lübnan'da teröristlerin silahlı saldırısında kaybeden Golden Warriors Başantrenörü Steve Kerr, ABD'de bir ilkokulda yaşanan katliam sonrası sinirlerine hakim olamadı...

Sozcu.com.tr

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NBA Batı Konferansı Final Serisi’nde oynanan Dallas Mavericks ve Golden State Warriors maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Golden State koçu Steve Kerr, ABD’de bir ilkokulda yaşanan katliamla ilgili açıklama yaptı.

Teksas’taki bir ilkokulda 19’u öğrenci 21 kişiyi öldüren 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli ABD vatandaşı, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti. Ramos’un okula düzenlediği saldırı öncesinde büyükannesini de evinde katlettiği ortaya çıktı.

Warriors ve Mavericks arasında oynanan maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, Warriors Başantrenörü Steve Kerr’in maç öncesi açıklamaları gündeme oturdu. Basın toplantısında duygusal anlar yaşayan ve zaman zaman sinirlerine hakim olamayan Kerr, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün basketbol hakkında konuşmayacağım. Basketbolla ilgili soruların önemi yok. Bu sabah antrenmanı yaptığımızda 14 çocuk (daha sonra sayı 19’a yükseldi) ve bir öğretmen, buradan 400 mil uzakta öldürüldü. Son 10 gün içinde, bir süpermarkette yaşlı siyahi insanlar öldürüldü, Güney Kaliforniya’da kiliseye giden Asyalılar öldürüldü ve şimdi de okulda öldürülen çocuklarımız var.”

Steve Kerr on today’s tragic shooting in Uvalde, Texas. pic.twitter.com/lsJ8RzPcmC — Golden State Warriors (@warriors) May 24, 2022

“BIKTIM ARTIK! YETER”

“Ne zaman bir şeyler yapacağız?! Buraya gelip oradaki perişan ailelere başsağlığı dilemekten yoruldum. Affedersiniz, üzgünüm. Sessizlikten bıktım. Yeter. Washington’daki 50 senatör tarafından rehin tutuluyoruz. Meclis’in birkaç yıl önce kabul ettiği HR8’e (Ateşli silahlar için arka plan kontrol gerekliliklerinin uygulanmasını öngören yasa tasarısı) oy vermeyi reddeden 50 senatör var. İki yıldır orada oturuyorlar ve oy vermemelerinin bir nedeni var: iktidarda kalmak. Siyasi partileri ne olursa olsun, Amerikalıların %90’ının silah satın almak istediğinin farkında mısınız? Bıktım artık.”

“HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN SENATÖRLER…”

“Size soruyorum Mitch McConnel (senatör), şiddet, okul cinayetleri ve süpermarket katliamları hakkında hiçbir şey yapmayan tüm senatörlere soruyorum. Kendi güç arzunuzu, çocuklarımızın ve yaşlılarımızın önüne mi koyacaksınız? Çünkü öyle görünüyor. Bu yüzden bıktım.”

“BUNA DUYARSIZ KALAMAYIZ”

“Herkesin kendi çocuğunu, torununu, annesini, babasını, kız kardeşini veya erkek kardeşini düşünmesini istiyorum. Bugün başınıza böyle bir şey gelse ne hissedersiniz? Buna duyarsız kalamayız. Burada oturup ‘1 dakikalık saygı duruşunda bulunalım’ diyemeyiz. Sonra ‘Hadi Dubs, Hadi Mavs’ maç oyna. Yapacağımız şey bu! Gidip basketbol maçı oynayacağız!”

BABASINI TERÖRİSTLER ÖLDÜRDÜ

Steve Kerr’in babası Malcom Hooper Kerr, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Malcolm Hooper Kerr, Ortadoğu ve Arap dünyası konusunda uzman bir profesördü. Arap tarihi profesörü olan Malcolm Kerr, Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin başkanıyken 18 Ocak 1984’te silahlı kişilerce öldürüldü. Malcolm Kerr, bir terör örgütünün iki üyesi tarafından başından iki kez vurulmuştu.

Babasının öldürüldüğü sırada 19 yaşında olan ve halihazırda Arizona Üniversitesi’nde öğrenci olan Steve Kerr, Amerika Birleşik Devletleri’nde kontrolsüz silah taşıma hakkının büyük bir eleştirmeni ve yıllardır yaşanan katliamlara karşı ses yükselten birisi.

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