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TBF’den seyirci kararı

TBF, tüm sağlık tedbirlerinin uygulanması şartıyla maçların yüzde 100 kapasite ile oynanmasına karar verdi.

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TBF’den seyirci kararı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verdi.

TBF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, TBF Sağlık Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalarda salonlara yüzde 100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verdi” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun sezon öncesi aldığı karar doğrultusunda, müsabakalar yüzde 50 seyirci kapasitesi ile oynanıyordu.

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