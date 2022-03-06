TOFAŞ 83-90 Frutti Extra Bursaspor

ING Basketbol Süper Ligi 22'nci haftasında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ'ı 90-83 mağlup etti.

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ING Basketbol Süper Ligi 22’nci haftasındaki Bursa derbisinde TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor’u konuk etti.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Kasey Shepherd, Yiğit Arslan, Elgin Cook, Tomislav Zubcic, Jeremy Simmons beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Simmons ile buldu. Yiğit Arslan ve Kasey Shepherd’ın üçlükleri sonrası konuk ekip skoru 11-17’ye getirirken, rakibin sayılarına Jeremy Simmons ve Elgin Cook ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, 07.30’da durumu 18-23 yaptı. Ancak üst üste bulduğu sayılarla farkı çift hanelere çıkaran Bursaspor, ilk çeyreği 20-33 önde kapattı.

İkinci periyoda Muhsin Yaşar ve Elgin Cook’un basketleriyle başlayarak farkı tek hanelere (24-33) çeken TOFAŞ, Yiğit Arslan’ın serbest atışlarıyla skoru 26-33 yaptı. Konuk ekip, 17nci dakikada farkı 20 sayıya (28-48) çıkarırken, Mavi Yeşilliler soyunma odasına 32-53 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe Elgin Cook, Emre Tanışan ve Kasey Shepherd’ın sayılarıyla hızlı bir başlangıç yapan TOFAŞ Basketbol Takımı, Emre Tanışan ve Yiğit Arslan’ın skor katkısıyla 25.30’da farkı 11e çekti: 50-61. Emre Tanışan’ın üçlüğü sonrası Elgin Cook’un basketleri farkı tek hanelere (58-66) indirirken, son çeyreğe 60-71 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi.

Dördüncü periyoda da Tomislav Zubcic’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ, 33. dakikada 15 sayıya (63-78) çıkan farkı Elgin Cook, Jeremy Simmons, Yiğit Arslan ve Kasey Shepherd’ın basketleriyle bitime 4 dakika kala 6 sayıya (76-82) kadar indirirken, bu bölümde Pako Cruz ve Yiğit ile kritik üçlüklerden yararlanamayan Mavi Yeşilli takım, bitime 02.41 kala farkın yeniden çift hanelere çıkmasını önleyemedi: 76-86. Kasey Shepherd ve Elgin Cook’un sayıları bitime 36 saniye kala durumu 83-89 yapsa da kalan sürede geri dönüşe imza atamayan TOFAŞ, parkeden 83-90 mağlup ayrıldı.

Frutti Extra Bursaspor karşısında TOFAŞ’ta Elgin Cook 22 sayı; Yiğit Arslan 19 sayı; Kasey Shepherd 15 sayıyla oynarken; kaptan Berk Uğurlu sakatlığı, Tyler Ennis ise yabancı kontenjanı nedeniyle mücadelede forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 13 Mart Pazar günü saat 13.00’de deplasmanda Gaziantep Basketbol ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu 4. haftasında ise, 8 Mart Salı günü Darüşşafaka Basketbol’a konuk olacak. Volkswagen Arena’daki mücadele saat 20.00’de başlayacak.