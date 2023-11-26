TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa’yı 82-76 mağlup etti
Süper Lig'in çekişmeli maçında TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak 82-76 galip geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında oynanan maçta TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa’ya konuk oldu ve sahadan 82-76 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında Darüşşafaka Lassa, 7-0’lık bir seri yakalayarak etkili bir başlangıç yaptı. Ancak TOFAŞ, Mustafa Kurtuldum’un üçlük basketleriyle oyunda dengeyi sağladı ve ilk çeyreği 19-18 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Darüşşafaka Lassa, özellikle Allman’ın skor katkısıyla öne geçti ve devre arasına 35-32 üstün girdi.
Maçın ikinci yarısında her iki takım da karşılıklı basketlerle mücadele etti. TOFAŞ, Wiley’in pota altı sayılarıyla üçüncü çeyreği 55-54 önde bitirdi.
Son çeyrekte Homesley’in etkili oyunuyla TOFAŞ, üstünlüğünü korudu ve maçı 82-76 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.
- Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
- Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Erhan Gürsel
- Darüşşafaka Lassa: Allman 21, Abdur-Rahkman 14, Rıdvan Öncel 3, Berk Demir 5, McCormack 19, Can Korkmaz 7, Muhsin Yaşar 2, Canberk Kuş, Withers 5, Doruk Dora
- TOFAŞ: Winston 11, Mustafa Kurtuldum 9, O’Brien 10, Sakic 12, Wiley 10, Ege Demir 4, Tolga Geçim 3, Homesley 23, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Batın Tuna
- 1. Periyot: 18-19
- Devre: 35-32
- 3. Periyot: 54-55
- Beş faulle çıkan: 39.56 McCormack (Darüşşafaka Lassa)
(AA)