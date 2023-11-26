TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa’yı 82-76 mağlup etti

Süper Lig'in çekişmeli maçında TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak 82-76 galip geldi.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında oynanan maçta TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa’ya konuk oldu ve sahadan 82-76 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Darüşşafaka Lassa, 7-0’lık bir seri yakalayarak etkili bir başlangıç yaptı. Ancak TOFAŞ, Mustafa Kurtuldum’un üçlük basketleriyle oyunda dengeyi sağladı ve ilk çeyreği 19-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Darüşşafaka Lassa, özellikle Allman’ın skor katkısıyla öne geçti ve devre arasına 35-32 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısında her iki takım da karşılıklı basketlerle mücadele etti. TOFAŞ, Wiley’in pota altı sayılarıyla üçüncü çeyreği 55-54 önde bitirdi.

Son çeyrekte Homesley’in etkili oyunuyla TOFAŞ, üstünlüğünü korudu ve maçı 82-76 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Erhan Gürsel

Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Erhan Gürsel Darüşşafaka Lassa: Allman 21, Abdur-Rahkman 14, Rıdvan Öncel 3, Berk Demir 5, McCormack 19, Can Korkmaz 7, Muhsin Yaşar 2, Canberk Kuş, Withers 5, Doruk Dora

Allman 21, Abdur-Rahkman 14, Rıdvan Öncel 3, Berk Demir 5, McCormack 19, Can Korkmaz 7, Muhsin Yaşar 2, Canberk Kuş, Withers 5, Doruk Dora TOFAŞ: Winston 11, Mustafa Kurtuldum 9, O’Brien 10, Sakic 12, Wiley 10, Ege Demir 4, Tolga Geçim 3, Homesley 23, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Batın Tuna

Winston 11, Mustafa Kurtuldum 9, O’Brien 10, Sakic 12, Wiley 10, Ege Demir 4, Tolga Geçim 3, Homesley 23, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Batın Tuna 1. Periyot: 18-19

18-19 Devre: 35-32

35-32 3. Periyot: 54-55

54-55 Beş faulle çıkan: 39.56 McCormack (Darüşşafaka Lassa)

(AA)