TOFAŞ’tan Aliağa Petkim’e fark

ING Basketbol Süper Ligi’nde 27. hafta erteleme maçında TOFAŞ, Aliağa Petkim’i deplasmanda 83-62 mağlup etti. Bu sonucun ardından, TOFAŞ ligdeki 17. galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkim ise 18. kez mağlup oldu.

Salon: Enka Spor

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Aslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray 3, Ege Arar 6, Sarunas Vasiliauskas 15, Thomas Wimbush 15, Ian Hummer 7, Yiğitcan Turna 2, Deniz Çelen 4, Stephen Zack 6, Canberk Kus 2, Boran Güler 2

Başantrenör: Kestutis Kemzura

TOFAŞ: Tarik Phillip 16, Berkan Durmaz 6, Muhsin Yaşar 7, Tomislav Zubcic 11 , Martin Akoon Purcell 17, Semaj Rakim Christon 9, Mert Konuk, Jerome Simmons 5, Berk İbrahim Uğurlu 8, Ali İlhan Demir 4, Bora Satır

Başantrenör: Hakan Demir

1. Periyot: 20-19 (Aliağa Petkim lehine)

Devre: 37-34 (Aliağa Petkim lehine)

3. Periyot: 47-59 (TOFAŞ lehine)