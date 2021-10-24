Tolga Esenci: Basketbolun cinsiyeti olmaz

Hem erkeklerde hem de kadınlarda kupalar kazanan antrenör Tolga Esenci, "Her iki tarafta da bulunmuş biri olarak söylüyorum; aradaki teknikfarklılıklar ayrıntı düzeyinde. İyi antrenör erkeğe de bilgisiyleyardımcı olur kadına da altyapıdaki çocuk ve gençlere de..." dedi.

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Utkan AYDIN / ÖZEL RÖPORTAJ Yetiştirdiği yeteneklerle NBA'de adından söz ettiren, EuroLeague şampiyonluklarıyla Avrupa'da yükselişe geçen Türk basketbolunun yeni jenerasyon antrenörleri de ışıldıyor. Yardımcı antrenör olarak görev aldığı Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'yla üç şampiyonluk yaşayan Tolga Esenci, şimdi Türk Bayrağı'nı Avrupa'da dalgalandırıyor.

Başarılı Türkiye kariyerinin ardından rotasını Balkanlar'a çeviren Esenci, Kosova'da yaşadıklarını, hedeflerini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

Kosova Ligi'nde ve Balkan Avrupa Ligi ‘Unike'te şampiyonluğu hedefleyen Bashkimi'nin Başantrenörü olan Tolga Esenci, bu yeni tecrübeden çok memnun olduğunu dile getirdi.

“Bashkimi'nin projesi, buradaki ortam ve istek beni çok heyecanlandırdı” diyen başarılı çalıştırıcı şöyle devam etti:

“Burada inanılmaz bir heyecan ve motivasyon var. Daha ilk antrenmanımızı bile tribünlerde insanların izlemesi gurur vericiydi. Onların heyecanı beni de motive ediyor.”

İyi ve istekli bir takımımız var. İlk maçımızı kazandık. Zaman içerisinde seviye atlayarak başarılı olacağımıza inanıyorum. Türk basketbolunu, bir basketbol ekolü olan Balkanlar'da en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu topraklarda birçok önemli basketbolcu, basketbol adamı yetişti. Ben, basketbolun verimli toprakları diyebileceğimiz bu bölgede ve Avrupa'nın en genç ülkesinde edindiğim tecrübeleri cebime koyarak Türkiye'ye dönmek istiyorum.

Kadın takımı çalıştırmanın erkek takımı çalıştırmaktan herhangi bir farkı yok. Her iki tarafta da bulunmuş biri olarak söylüyorum. Aradaki teknik farklılıklar ayrıntı düzeyinde. Antrenörün görevi sahada oyuncular için hayatı kolaylaştırmak; onlara yardımcı olmak. İyi antrenör erkeğe de bilgisiyle yardımcı olur kadına da altyapıdaki çocuk ve gençlere de… Sporun, basketbolun, başarının cinsiyeti olmaz.

Kosova’da kendimi Türkiye'den uzakta hissetmiyorum. Gerek kültürümüze olan yakınlığı gerekse Türkçe'nin de konuşulan bir dil olması adaptasyon sürecini ortadan kaldırdı. Burada Türk dizileri izleniyor, Türk yemekleri yapılıyor. Ayrıca basketbola da çok büyük bir ilgi var. Bu ilgiyi galibiyetlere ve kupalara çevirmek istiyoruz.. Bashkimi projesi ve insanların basketbola olan ilgisi önemli artılar.”

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile üç kez Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Tolga Esenci, iki de Türkiye Kupası kaldırdı. Esenci, bir kez de Kadınlar EuroLeague'de final oynadı. Yardımcı antrenör olarak erkeklerde ise 2005 yılında U16 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu sevincini yaşadı.