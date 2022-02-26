Tornike Shengelia, Rusya takımı CSKA Moskova’dan ayrıldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto eden Tornike Shengelia, sözleşmesini tek taraflı feshederek CSKA Moskova'dan ayrıldı.

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Her sezon Euroleague’in şampiyonluk adaylarından olan Rus ekibi CSKA Moskova’nın yıldız basketbolcusu Tornike Shengelia, sözleşmesini feshederek ülkeden ayrıldı.

Sosyal medya hesabında profil fotoğrafını Ukrayna bayrağıyla değiştirdikten sonra ‘Dualarım Ukrayna’yla! Güçlü kalın’ notunu paylaşan Gürcü basketbol, CSKA Moskova ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Daha önce 6 yıl Baskonia takımında forma giyen 30 yaşındaki basketbolcu, ailesini de alarak İspanya’ya gitti.

Tornike Shengelia yaptığı açıklamada, “Bu kararı Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini protesto etmek amacıyla aldım. Rus ordusunun kulübü CSKA Moskova için oynamaya devam etmenin mümkün olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Gürcistan Milli Takımı’nın da kaptanlığını yapan Shengelia’nın 2020 yılında CSKA Moskova’ya imza atması ülkesinde tepki çekmişti.

Rusya ile Gürcistan’ın gerginliği nedeniyle tecrübeli oyuncu eleştirilerin hedefi olmuş ve Gürcistan Cumhurbaşkanı tarafından da eleştiri almıştı.

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