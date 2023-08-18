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Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Çekya’ya yenildi

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Çekya'ya mağlup oldu.

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Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Çekya’ya yenildi

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası klasman mücadelesinde Çekya’ya 66-48 yenildi.

Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu milli takım, Çekya karşında 21-12 geride tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlayan ay-yıldızlılar, Çekya’nın uzaktan şutlarına engel olamadı ve devreye 35-28 geride girdi.

Üçüncü periyodu 53-36 önde bitiren konuk ekip, maçı da 66-48 kazandı.

Milli takım, organizasyondaki son maçında yarın saat 12.00’de Yunanistan-Portekiz müsabakasının mağlubuyla karşılaşacak. (AA)

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