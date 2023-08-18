Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Çekya’ya yenildi
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Çekya'ya mağlup oldu.
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası klasman mücadelesinde Çekya’ya 66-48 yenildi.
Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu milli takım, Çekya karşında 21-12 geride tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlayan ay-yıldızlılar, Çekya’nın uzaktan şutlarına engel olamadı ve devreye 35-28 geride girdi.
Üçüncü periyodu 53-36 önde bitiren konuk ekip, maçı da 66-48 kazandı.
Milli takım, organizasyondaki son maçında yarın saat 12.00’de Yunanistan-Portekiz müsabakasının mağlubuyla karşılaşacak. (AA)