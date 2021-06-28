Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Olimpiyat Elemeleri kadrosu açıklandı

Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 12 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.

’12 Dev Adam’da Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan final serisinin 3'üncü maçında belinden sakatlanan ve tedavisi milli takımda süren Shane Larkin’in, kamp sırasında bel sakatlığının tekrar ettiği açıklanmıştı.

Milliler ayrıca Başantrenör Orhun Ene yönetiminde iki saat süren bir antrenman gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlıların FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri kadrosu şu şekilde: