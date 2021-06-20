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Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı’ndan erken veda

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belçika'ya mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Güncellenme: 21:27, 20/06/2021
Spor HaberleriBasketbol
Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı’ndan erken veda

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubunda üçüncü maçında Belçika’ya 63-61’lik skorla kaybetti. Millilerimiz bu sonuçla Avrupa Şampiyonası’na veda etti.

Fransa’nın Strasbourg kentinde oynanan müsabakaya Ay-Yıldızlılarımız Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Melis Gülcan, Bahar Çağlar Ökten ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başladı. Millilerimiz, Belçika karşısında ilk yarıyı 41-31 geride tamamladı.

Milli Takım’da Kuanitra Holingsvorth 16, Melis Gülcan 15 ve Pelin Bilgiç 13 sayı kaydetti. Belçikada ise Emma Meeseman 15 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

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