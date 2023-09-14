Türkiye Basketbol Ligi’nde 2023-2024 sezonu başlıyor
Ligde yeni sezonun ilk maçında Semt77 Yalovaspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 2023-2024 sezonu yarın başlıyor.
Sezonun ilk karşılaşmasında Semt77 Yalovaspor, Esenler Erokspor’a ev sahipliği yapacak. Müsabaka, 90. Yıl Spor Salonu’nda saat 16.00’de başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, TBL’de ilk haftanın maç programı aşağıdaki gibi belirtildi:
- Yarın:
- 16.00 Semt77 Yalovaspor – Esenler Erokspor (90. Yıl Spor Salonu)
- 16 Eylül Cumartesi:
- 13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol – Çayırova Belediyesi (Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu)
- 14.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor – Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Kocaeli Atatürk Spor Salonu)
- 16.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi – MKE Ankaragücü Basketbol (Edip Buran Spor Salonu)
- 18.15 Finalspor – Sigortam.net (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
- 17 Eylül Pazar:
- 13.00 Pizza Lazza Haremspor – Kapaklıspor (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)
- 14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka – Konyaspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
- 15.45 OGM Ormanspor – Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu)
- 18 Eylül Pazartesi:
- 16.00 Fenerbahçe Koleji – Gaziantep Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu)
(AA)