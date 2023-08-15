Türkiye, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu’nu lider olarak tamamladı
Türkiye, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'nu lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi. Milliler, yarı finalde 18 Ağustos Cuma günü D Grubu'nu 2. sırada bitiren takımla karşı karşıya gelecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu’ndaki 3. ve son maçında Ukrayna’yı 85-72 yendi ve lider olarak yarı finale yükseldi.
Milliler, yarı finalde 18 Ağustos Cuma günü D Grubu’nu 2. sırada bitiren takımla karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın ilk çeyreğinde dış atışlardan 5 isabet bulan Ukrayna karşısında Türkiye, Alperen Şengün’ün kaydettiği 14 sayıyla etkili oldu. İlk periyot, 25-25 berabere tamamlandı.
İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan Okben Ulubay ve Onuralp Bitim’in skora katkı vermesiyle üstünlüğü ele geçiren milli takım, soyunma odasına 49-41 üstün gitti.
Üçüncü periyodun başında farkı çift hanelere taşıyan ve kalan bölümde kontrolü elinde tutmayı başaran ay-yıldızlılar, son çeyreğe 15 sayılık avantajla girdi: 70-55.
Dördüncü periyotta Boblov ve Kovliar ile farkı azaltmaya çalışan Ukrayna’ya Ömer Faruk Yurtseven, Kenan Sipahi ve Alperen Şengün’ün basketleriyle cevap veren Türkiye, karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.
Gruptaki diğer müsabakada ise İzlanda, Bulgaristan’ı 93-76 mağlup etti. (AA)
- Salon: Sinan Erdem
- Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Paulo Marques (Portekiz), Michal Proc (Polonya)
- Türkiye: Kenan Sipahi 11, Şehmus Hazer 4, Furkan Korkmaz 9, Ömer Faruk Yurtseven 11, Alperen Şengün 30, Onuralp Bitim 8, Ercan Osmani 2, Sertaç Şanlı 2, Berk Uğurlu, Okben Ulubay 8
- Ukrayna: Kovliar 9, Krutous 7, Kravtsov 10, Voinalovych 9, Bobrov 9, Mishula 14, Pustovyi 6, Chumakov, Zotov 8
- 1. Periyot: 25-25
- Devre: 49-41
- 3. Periyot: 70-55