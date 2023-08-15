Türkiye, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu’nu lider olarak tamamladı

Türkiye, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'nu lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi. Milliler, yarı finalde 18 Ağustos Cuma günü D Grubu'nu 2. sırada bitiren takımla karşı karşıya gelecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu’ndaki 3. ve son maçında Ukrayna’yı 85-72 yendi ve lider olarak yarı finale yükseldi.

Milliler, yarı finalde 18 Ağustos Cuma günü D Grubu’nu 2. sırada bitiren takımla karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde dış atışlardan 5 isabet bulan Ukrayna karşısında Türkiye, Alperen Şengün’ün kaydettiği 14 sayıyla etkili oldu. İlk periyot, 25-25 berabere tamamlandı.

İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan Okben Ulubay ve Onuralp Bitim’in skora katkı vermesiyle üstünlüğü ele geçiren milli takım, soyunma odasına 49-41 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında farkı çift hanelere taşıyan ve kalan bölümde kontrolü elinde tutmayı başaran ay-yıldızlılar, son çeyreğe 15 sayılık avantajla girdi: 70-55.

Dördüncü periyotta Boblov ve Kovliar ile farkı azaltmaya çalışan Ukrayna’ya Ömer Faruk Yurtseven, Kenan Sipahi ve Alperen Şengün’ün basketleriyle cevap veren Türkiye, karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer müsabakada ise İzlanda, Bulgaristan’ı 93-76 mağlup etti. (AA)