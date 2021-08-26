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Türkiye galibiyetle başladı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Güney Kore’yi mağlup etti.

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Türkiye galibiyetle başladı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, A Grubu ilk karşılaşmasında Güney Kore ile mücadele etti. Milliler baştan sona üstün götürdüğü müsabakadan 80-70’lik skorla galip ayrılarak, oyunlara iyi bir başlangıç yaptı.

Milli Takım grubun ikinci karşılaşmasında yarın 05.15'te Kanada ile karşı karşıya gelecek.

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