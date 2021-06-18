Türkiye ikinci maçında da boynu bükük ayrıldı

2021 FIBA Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki ikinci maçında Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Bosna Hersek’e 64-54 kaybetti.

Melis Gülcan’in 17 sayılık performansı ‘Potanın Perileri’ne galibiyet için yeterli olmazken, Bosna Hersek’ten Jones 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Rhenus

Hakemler: Maj Kazuko Forsberg, Marek Kukelcik, Esperanza Mendoza Holgado

Türkiye: Pelin Derya Bilgiç 5, Olcay Çakır Turgut 4, Meltem Yıldızhan, Tuğçe Canıtez 2, İnci Güçlü 3, Holingsvorth 7, Bahar Çağlar Ökten 9, Melis Gülcan 17, Şerife Alperi Onar 4, Gökşen Fitik 3, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun

Bosna Hersek: Deura 2, Gajic 7, Jones 22, Tavic 14, Babic 10, Andjela Delic 2, Dzombeta 4, Dzebo 3

1. Periyot: 8-17 (Bosna Hersek lehine)

Devre: 26-27 (Bosna Hersek lehine)

3. Periyot: 44-38 (Türkiye lehine)

Beş faulle çıkan: Jones (Bosna Hersek)