Türkiye, Japonya’ya yenildi
Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Japonya'ya yenildi.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık müsabakasında Japonya’ya 83-57 mağlup oldu.
Chiba Port Arenada oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milliler 39-23 geride kapattı. Ay-yıldızlılarda; Sevgi Uzun 13, İnci Güçlü 10 ve Tilbe Şenyürek ile Zeynep Şevval Gül 8er sayı kaydetti. Japonya’da ise Monica Okoye, Shiori Yasuma ve Aika Hirashita 11’er sayıyla oynadı.