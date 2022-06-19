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Türkiye, Japonya’ya yenildi

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Japonya'ya yenildi.

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Türkiye, Japonya’ya yenildi

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık müsabakasında Japonya’ya 83-57 mağlup oldu.

Chiba Port Arenada oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milliler 39-23 geride kapattı. Ay-yıldızlılarda; Sevgi Uzun 13, İnci Güçlü 10 ve Tilbe Şenyürek ile Zeynep Şevval Gül 8er sayı kaydetti. Japonya’da ise Monica Okoye, Shiori Yasuma ve Aika Hirashita 11’er sayıyla oynadı.

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