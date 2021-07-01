Türkiye, Olimpiyat Elemeleri’nde yarı finalde

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci maçına çıkan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çekya'yı 87-70’lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla birlikte B Grubu'nu ilk sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.

’12 Dev Adam’ın yarı finaldeki rakibi, 2 Temmuz Cuma günü saat 02.05’te oynanacak Çin-Yunanistan maçının ardından belli olacak.

Salon: Victoria Memorial

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Steven Anderson (ABD), Boris Krejic (Slovenya)

Türkiye: Furkan Korkmaz 20, Cedi Osman 11, Ersan İlyasova 12, Ömer Faruk Yurtseven 5, Buğrahan Tuncer 8, Sertaç Şanlı 8, Melih Mahmutoğlu 13, Alperen Şengün 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Şehmus Hazer 1, Metecan Birsen

Çekya: Satoransky 15, Vesely 13, Auda 10, Balvin 9, Palyza 6, Bohacik 5, Peterka 5, Schilb 4, Sehnal 3, Vyoral, Samoura

1. Periyot: 17-14 (Türkiye lehine)

Devre: 45-38 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 63-54 (Türkiye lehine)

“Rakip kim olursa olsun bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz”

Karşılaşmanın ardından Başantrenör Orhun Ene ve milli oyuncu Furkan Korkmaz mücadeleyi değerlendirdi.

Orhun Ene, çok önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Milli takım ile birlikte son dönemde Çekya ile pek çok maç yaptık. Önemli bir potansiyelleri var ve birlikte oynamayı çok iyi biliyorlar. Bu yüzden önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı da soyunma odasında tebrik ettim. Kadroya yeni giren genç oyuncularımız ve tecrübeli oyuncularımız var. Bu iki jenerasyonu kombine etmek böyle turnuvalar öncesi kolay değil. Bugün maçın başından sonuna kadar oyunun temposunu kontrol ettik. Daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Bu jenerasyon birlikte oynadıkça her gün daha iyi olacak. Oyunu bu şekilde yönlendirdiğimiz takdirde çok güçlü bir takımız. Bu bizim, bu ay içinde oynadığımız dördüncü maç oldu. Hala organizasyonumuzu geliştirme aşamasındayız. Daha çok çalışmaya ve sahada mükemmel olmaya ihtiyacımız var. Rakip kim olursa olsun bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz.”

Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise Çekya karşısında iyi oynadıklarını belirterek, “Çok mutluyuz. Organizasyonda daha fazla ilerlemek istiyoruz. Victoria'da her takımı yenebilecek güçteyiz. Daha yeni bir araya geldik. Ama aynı amaçlara ulaşmak istediğimizde her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz. Maçlarımızda kimin sayı attığı önemli değil. Topu bu şekilde paylaşabilirsek her takımı yenebiliriz. Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Ülkemiz Olimpiyat Oyunları’na gitmeyi hak ediyor. Olimpiyat Oyunları’nda olmayı çok istiyoruz. Bu yolda avantajı da elde ettik” şeklinde konuştu.