Türkiye, Yunanistan’a yenildi

Türkiye, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği Yunanistan'a mağlup olarak, gruptaki üçüncü yenilgisini aldı.

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FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’a 76-67 mağlup oldu. Bu sonuçla milliler gruptaki 3. mağlubiyetini alırken, Yunanistan ise 3. galibiyetini elde etti.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda kapalı gişe olarak oynanan karşılaşmaya A Milli Takım; Larkin, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Samet Geyik, Oğuz Savaş ilk 5’iyle çıkarken, Yunanistan ise Moraitis, Larentzakis, Papanikolaou, Agravanis, Papagiannis ilk 5’iyle başladı.

Yüksek tempoda oynanan ilk periyotta Metecan Birsen ve Agravanis kaydettikleri 8’er sayıyla takımlarını taşırken, periyodu Yunanistan 17-15 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, rakibini iyi savunarak öne geçmeyi başarırken, periyodun ikinci bölümünde vites yükselten Yunanistan, soyunma odasına 36-33 önde gitti.

TÜRKİYE MÜTHİŞ SERİ YAKALADI AMA…

Üçüncü periyotta Yunanistan hücumda ve savunmada performansını yükseltirken, Papagiannis’in etkili pota altı oyunu ve Sloukas’ın da devreye girmesiyle deplasman ekibi son periyoda 16 sayı farkla önde girdi: 46-62.

Karşılaşmanın son periyoduna muhteşem bir başlangıç yapan A Milli Takım, 14-0’lık seriyle maçın bitimine 5 dakika 30 saniye kala farkı 2’ye indirdi: 60-62. Maçın kalan bölümünde Yunanistan’ın hücumda ve savunmada toparlanmasıyla skorda öne geçemeyen Milliler, parkeden 76-67’lik mağlubiyetle ayrıldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Lorenzo Baldini (İtalya)

TÜRKİYE: Larkin 16, Melih Mahmutoğlu 15, Metecan Birsen 12, Samet Geyik, Oğuz Savaş 6, Furkan Haltalı 4, Buğrahan Tuncer 10, Erten Gazi, Okben Ulubay 2, Doğuş Özdemiroğlu, Sadık Emir Kabaca 2

YUNANİSTAN: Moraitis 10, Larentzakis, Papanikolaou 8, Agravanis 22, Papagiannis 21, Sloukas 9, Kalaitzakis 3, Mouratos, Kouzeloglou 3, Gontikas, Gkikas

1. PERİYOT: 15-17

İLK YARI: 33-36

3. PERİYOT: 46-62