Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’nin EuroBasket 2021’deki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımımızın 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Güncellenme: 15:18, 08/03/2021
Spor HaberleriBasketbol
Türkiye’nin EuroBasket 2021’deki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2021’de yer alacağı grup ve rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, 3. torbadan katıldığı kurada C Grubu’nda Bosna-Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.

Millilerimiz C Grubu’ndaki maçlarını 17-22 Haziran tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg şehrinde oynayacak.

FIBA Kadınlar EuroBasket2021, 17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları, çeyrek finaller için elemeler ve çeyrek finaller Strasburg ve Valencia'da gerçekleşecek olup, final aşaması maçları Valencia'da oynanacak.

Dört grupta yer alan 16 takım arasından, grup aşamasını ilk sırada tamamlayan dört takım direkt olarak çeyrek finale yükselirken gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası grupları şu şekilde:

A Grubu: İsveç, Belarus, İspanya, Slovakya

B Grubu: Karadağ, Sırbistan, İtalya, Yunanistan

C Grubu: TÜRKİYE, Bosna Hersek, Slovenya, Belçika

D Grubu: Fransa, Rusya, Çekya, Hırvatisan

Avrupa basketbol Belçika Bosna Bosna-Hersek Fransa Kadın Slovenya Türkiye Valencia
Yayınlanma Tarihi:14:56,