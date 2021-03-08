Türkiye’nin EuroBasket 2021’deki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2021’de yer alacağı grup ve rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, 3. torbadan katıldığı kurada C Grubu’nda Bosna-Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.

Millilerimiz C Grubu’ndaki maçlarını 17-22 Haziran tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg şehrinde oynayacak.

FIBA Kadınlar EuroBasket2021, 17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları, çeyrek finaller için elemeler ve çeyrek finaller Strasburg ve Valencia'da gerçekleşecek olup, final aşaması maçları Valencia'da oynanacak.

Dört grupta yer alan 16 takım arasından, grup aşamasını ilk sırada tamamlayan dört takım direkt olarak çeyrek finale yükselirken gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası grupları şu şekilde:

A Grubu: İsveç, Belarus, İspanya, Slovakya

B Grubu: Karadağ, Sırbistan, İtalya, Yunanistan

C Grubu: TÜRKİYE, Bosna Hersek, Slovenya, Belçika

D Grubu: Fransa, Rusya, Çekya, Hırvatisan