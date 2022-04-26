Üç büyüklere yeni sponsor

Nesine.com; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımlarının resmi sponsoru oldu.

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Nesine.com, Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımlarının resmi sponsoru oldu. Beşiktaş ve Galatasaray Tekerlekli Basketbol takımlarının sırtında, Fenerbahçe Tekerlekli Basketbol Takımı'nın ise forma yanında Nesine.com logosu yer alacak.

“Engelli bireyleri hayatı daha aktif yaşamaya teşvik etmek istiyoruz”

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu, “Engelli bireyler eğitim, sağlık, çalışma hayatı gibi birçok alanda fırsat eşitliğinin sağlanmamasından kaynaklı sorunlar yaşıyor. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için toplumun her kesimine çeşitli görevler düşüyor. Spor yapmak bedensel ve ruhsal açıdan hepimiz için önemli ancak, engelli bireyler için spor yapmak çok daha farklı anlamlar taşıyor. Bugün sizlere Nesine.com'un imza attığı üç önemli anlaşmayı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımlarına sponsor olarak bu kulüplerin formasını giyen sporcuları desteklemenin yanında, engelli bireyleri spor yapmaya, hayatı daha aktif yaşamaya, ideallerinin peşine düşmeye teşvik etmek istiyoruz” dedi.