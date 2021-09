Ufuk Sarıca’nın hayali Avrupa

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, hedeflerinin Avrupa kupası kazanmak olduğunu söyledi.

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka’da takımına daha önce 2 kez Avrupa’da final oynatan, 1 kez de final yolunda corona virüsü pandemisi engeline takılan Antrenör Ufuk Sarıca, rotayı çizdi.

Kulübe basketbolda tarihi başarılar yaşatan Sarıca, “Avrupa kupasıyla ilgili bir hayalimiz var. Bir dahaki finalde kupanın sahibi olmak istiyoruz” dedi. Pınar Karşıyaka’yla 2013’te FIBA Eurochallenge, geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan, 2020’de FIBA Europe Cup’ta kupaya koşarken corona virüsü pandemisi nedeniyle organizasyonun iptal olmasının üzüntüsünü yaşayan Ufuk Sarıca, bu sezon Avrupa’daki yol haritasını açıklayıp, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerini değerlendirdi.

Geçen sezon final oynamalarının çok önemli olduğunu belirten Sarıca, “Bu sezon da finale kalmak çok kolay değil ama bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk grup maçları önemli. Sezonun girişi oluyor ama takımın daha henüz parçalarının pek oturmadığı maçlar olacaktır, sıkıntılı maçlar olacaktır. Ama sonuç itibarıyla buraları en az kan kaybıyla geçerek ilk grubu aşmak istiyoruz. Grubumuzda yer alan Hapoel Jerusalem her yıl yatırım yapan bir takım. Manresa, İspanya ekolü, Arged Bmslam Stal ise Polonya Ligi şampiyonu. Hiç hafife alınacak rakipler değil. İlk hedef bu grubu geçmek, daha sonra sezon başında koyduğumuz öncelikli hedef yine son 8e kalarak Final Four yapabilmek. Bunun içinde her zaman olduğu gibi son topa kadar savaşan, her alanda takım birlik ve beraberliğiyle mücadele eden bir ekip sahada olacak. Bu sezon taraftarımızın da olması bizim için büyük bir coşku, büyük bir artı olacak” dedi.

FORM TUTUYOR

Son olarak Ege Cup’ı kazanan Pınar Karşıyaka’da sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ettiklerini, hem form olarak hem de organizasyon olarak yüzde yüz hazır olmadıklarını belirten Ufuk Sarıca, “7-8 yeni oyuncu takıma monte ediyoruz. En büyük fark da değişik bir uzun oyuncuyla oynayacak olmamız. Ne istediklerimizi oyuncularımıza anlatıyoruz. Nasıl oynamamız gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıyor, oyuncularımızın da bizleri daha iyi tanımasını sağlıyoruz. Hazırlık dönemi için enerjisi fazla, kapasitesi yüksek bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Daha halledeceğimiz konular var. M’Baye’nin sakatlıktan yeni dönmesi, Blackmon’un sakatlığının sürmesi sezon başı var olan sıkıntılarımız oldu. Sezon başlayana kadar daha iyi duruma geleceğimizi söyleyebilirim” diye konuştu.