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Utah Jazz seriye bağladı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Utah Jazz FedEx Forum'da karşı karşıya geldiği Memphis Grizzlies’ı 111-107 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Güncellenme: 12:52, 01/04/2021
Spor HaberleriBasketbol
Utah Jazz seriye bağladı

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies'ı 111-107 mağlup ederek üst üste 7. toplamda da 36. galibiyetini elde etti. Utah'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova süre almazken, Mike Conley 26 sayı, 7 asist, Jordan Clarkson 24 sayı, 7 ribaund ve Bojan Bogdanovic 23 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyette büyük katkı verdi. Bu sezonki 23. yenilgisini alan Memphis’te ise Ja Morant 36 sayı, 7 asist ve Kyle Anderson 18 sayı, 11 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları ise şöyle:

  • Detroit Pistons: 101 – Portland Trail Blazers: 124
  • Indiana Pacers: 87 – Miami Heat: 92
  • Boston Celtics: 108 – Dallas Mavericks: 113
  • Brooklyn Nets: 120 – Houston Rockets: 108
  • Oklahoma City Thunder: 113 – Toronto Raptors: 103
  • Memphis Grizzlies: 107 – Utah Jazz: 111
  • Minnesota Timberwolves: 102 – New York Knicks: 101
  • San Antonio Spurs: 120 – Sacramento Kings: 106
  • Phoenix Suns: 121 – Chicago Bulls: 116
  • Los Angeles Lakers: 97 – Milwaukee Bucks: 112
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