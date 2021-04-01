Utah Jazz seriye bağladı

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz deplasmanda karşılaştığı Memphis Grizzlies'ı 111-107 mağlup ederek üst üste 7. toplamda da 36. galibiyetini elde etti. Utah'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova süre almazken, Mike Conley 26 sayı, 7 asist, Jordan Clarkson 24 sayı, 7 ribaund ve Bojan Bogdanovic 23 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyette büyük katkı verdi. Bu sezonki 23. yenilgisini alan Memphis’te ise Ja Morant 36 sayı, 7 asist ve Kyle Anderson 18 sayı, 11 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.
NBA'de günün toplu sonuçları ise şöyle: