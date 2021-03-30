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Utah Jazz’dan Cleveland’a müthiş fark!

NBA'de Utah Jazz evinde karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 114-75'lik skorla mağlup etti. Utah'ta Ersan İlyasova 6 dakika parkede kaldı ve 2 sayı üretti. Cleveland'da ise Cedi Osman süre almadı.

Güncellenme: 11:33, 30/03/2021
Spor HaberleriBasketbol
Utah Jazz’dan Cleveland’a müthiş fark!

NBA’de normal sezonda heyecan 11 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz, Vivint Arena’da karşılaştığı Cleveland Cavaliers’ı 114-75 mağlup ederek, üst üste 6., toplamda da 35. galibiyetini aldı. Utah’ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 6 dakika süre aldı ve 2 sayı ile oynadı. Takımda Rudy Gobert 18 sayı, 17 ribaund ile double double yaparken, Donovan Mitchell 19, Mike Conley 18 sayı ile oynayarak galibiyeti getirdi.

Bu sezonki 30. yenilgisini alan Cleveland’da ise Colin Sexton 20 sayı, 3 ribaund ve Darius Garland 18 sayı, 5 asistle mücadeleyi tamamladı. Mili basketbolcu Cedi Osman ise süre bulamadı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

  • Washington Wizards: 132 – Indiana Pacers: 124
  • Brooklyn Nets: 112 – Minnesota Timberwolves: 107
  • New York Knicks: 88 – Miami Heat: 98
  • Boston Celtics: 109 – New Orleans Pelicans: 115
  • Detroit Pistons: 118 – Toronto Raptors: 104
  • Oklahoma City Thunder: 106 – Dallas Mavericks: 127
  • Houston Rockets: 110 – Memphis Grizzlies: 120
  • San Antonio Spurs: 115 – Sacramento Kings: 132
  • Utah Jazz: 114 – Cleveland Cavaliers: 75
  • Golden State Warriors: 116 – Chicago Bulls: 102
  • Los Angeles Clippers: 129 – Milwaukee Bucks: 105
Miami New York