Utah Jazz’dan Cleveland’a müthiş fark!

NBA’de normal sezonda heyecan 11 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz, Vivint Arena’da karşılaştığı Cleveland Cavaliers’ı 114-75 mağlup ederek, üst üste 6., toplamda da 35. galibiyetini aldı. Utah’ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 6 dakika süre aldı ve 2 sayı ile oynadı. Takımda Rudy Gobert 18 sayı, 17 ribaund ile double double yaparken, Donovan Mitchell 19, Mike Conley 18 sayı ile oynayarak galibiyeti getirdi.

Bu sezonki 30. yenilgisini alan Cleveland’da ise Colin Sexton 20 sayı, 3 ribaund ve Darius Garland 18 sayı, 5 asistle mücadeleyi tamamladı. Mili basketbolcu Cedi Osman ise süre bulamadı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle: