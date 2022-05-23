Uyuyan devin uyanışı: Anadolu Efes

Anadolu Efes 8 maçta 7 yenilgi alarak başladığı EuroLeague sezonunu tarih yazarak bitirmeyi başardı. Ergin Ataman'ın ekibi üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Devrim DEMİREL

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Süper Lig'in doğal iki favorisinden biri olan Anadolu Efes, EuroLeague'e kâbus gibi başlayınca kulisler hemen hareketlendi: “Takım doydu ve yaşlandı… Değişiklik şart… Sertaç'ın yeri Petrusev ile dolmaz… Bu sezon Final Four bile zor…” Tesadüf; sezonun 30 Eylül'deki ilk maçında rakip Real Madrid'di ve İspanya'da 82-69 kaybetti mavi-beyazlılar. İlk 8 maçın 7'sini mağlup kapatınca “Geçmiş olsun, sezon bitti” diyenler çoğunluktaydı. Bir kişi, bu söylentilere direndi. Takımın başındaki Ergin Ataman.

PUTİN BÖYLE İSTEDİ!

Her maçtan önce ve sonra oyuncularına ‘şampiyon olduklarını' hatırlattı. 2 Şubat'ta Moskova'da CSKA önünde alınan galibiyetle işler yoluna girmeye başladı. Ardından Putin, Rus basketbolunu temsil eden takımları yaktı. EuroLeague'den Ruslar atılınca çıkan kaos, Fenerbahçe'yi play-off dışı bırakırken Efes'in önünü açtı. 16 galibiyet – 12 mağlubiyetle son 8'e altıncı sıradan girebilen Ergin Ataman'ın takımının play-off'ta Armani Exchange'e direnemeyeceğini öngörenler de çoğunluktaydı.

GİZLİ KAHRAMAN: PLEİSS

ANCAK Ataman'ı yakından tanıyanların çok iyi bildiği şey unutuluyordu: Çalıştırdığı takım, play-off'ta takım olurdu! Milano'da ligin en iyi savunma takımı, en iyi hücum ikilisini durduramadı. Seri 3-1 bitti. Final Four öncesi Kaldı 2” diyen koç, hedefe ulaştı. Larkin ve Micic'e Pleiss da eşlik edince Efes “en kötü normal sezon performansına sahip şampiyon” olarak tarihe geçti. Finalde 5 oyuncunun sayı atması, en sıra dışı istatistikler arasına da girdi.

BASKETBOLA TÜRK DAMGASI

Milli takımlar seviyesinde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Türk basketbolu, kulüp takımları ile harika bir sezon yaşıyor. Erkek basketbolundaki dört Avrupa kupasının üçünde final oynayan temsilcilerimiz iki şampiyonlukla sezonu kapattı. Kadın basketbolunda ise şampiyonluk gelmedi ama iki kupada da takımlarımız kürsüye çıktı.

BU SEZON NE YAPTIK

Organizasyon | Sonuç | Takım

EuroLeague / Şampiyon / Anadolu Efes

EuroCup / İkinci / Frutti Extra Bursa

Şampiyonlar Ligi / Çeyrek Final / TOFAŞ

Avrupa Kupası / Şampiyon / Bahçeşehir Koleji

Avrupa Ligi (Kadın) / İkinci / Fenerbahçe

Avrupa Kupası (Kadın) / Üçüncü / Galatasaray

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