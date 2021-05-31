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Vasilije Micic: Hayatım boyunca unutamayacağım şeyler yaşıyorum

Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Vasilije Micic, mükemmel formda geçirdiği sezonun sonunda yaşadığı Euroleague şampiyonluğunu değerlendirdi.

Güncellenme: 00:37, 31/05/2021
Spor HaberleriBasketbol
Vasilije Micic: Hayatım boyunca unutamayacağım şeyler yaşıyorum

Euroleague’de hem normal sezonun hem de Final Four’un MVP’si seçilen Vasilije Micic, şampiyonluğun ardından konuştu.

Gelecek yıl NBA’de Oklahoma City Thunder forması giyecek olan Micic’in açıklamaları şöyle;

“Akıllıca bir şeyler söylemek şu an çok zor. O maçtan buraya çok şey öğrendim. Bir önceki finalde enerjimi son ana kadar saklamam gerektiğini öğrendim. Shane bizi ayakta tuttu. Bu takımın, bu çocukların hepsini tebrik ediyorum. Hayatta karşımıza çok fazla çıkmayacak şeylerden birini yaşıyoruz. Herkes çok çalıştı. Bunu hak ettik. Çok mutluyum. MVP olmak tabii ki iyi hissettiriyor. Hayatım boyunca unutamayacağım şeyler yaşıyorum.”

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