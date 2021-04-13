Warriors-Nuggest maçında tarihe geçen an… Stephen Curry efsaneyi geride bıraktı

NBA’de Golden State Warriors’ın sahasında Denver Nuggets ile oynadığı maçta tarihi bir an yaşandı. Batı Konferansında play-off potasına girmeye çalışan Golden State Warriors’ın, konferans dördüncüsü Denver Nuggets’ı 116-107 mağlup ettiği karşılaşmada Stephen Curry, 53 sayı atarak takımını galibiyete taşıdı.

Maçın ilk çeyreğinin son dakikalarında attığı sayıyla, Warriors takımının gelmiş geçmiş en skorer ismi olmayı başardı. Stephen Curry’den önce bu rekor, Warriors efsanesi Wilt Chamberlain’e aitti. O zamanki adı Philadelphia Warriors olan takımda beş buçuk yıl oynamış ve 41.5 sayı ortalaması ile toplam 17 bin 783 sayı kaydetmişti. Maçı 53 sayıyla tamamlayan Stephen Curry, Warriors forması altındaki toplam sayısını 17 bin 818 yaptı.

Karşılaşmadan önce Wilt Chamberlain’in rekorunu kırmak için 19 sayıya ihtiyacı olan Stephen Curry, henüz ilk çeyrekte 21 sayı kaydetti. Maçın kalan bölümünde de etkili oyununu sürdüren 33 yaşındaki basketbolcu, mücadeleyi 53 sayı, 6 ribaund ile tamamladı. Üst üste 7. kez 30 sayı üstüne çıkan Stephen Curry, bu sezon 3. kez de 50 sayının üstünde performans sergilemiş oldu.

Stephen Curry’nin Wilt Chamberlain’i geride bıraktığı sayı, NBA’in resmi Twitter hesabından “Bu basketle Stephen Curry, Wilt Chamberlain’i geride bırakarak Warriors’ın en skorer ismi listesinde zirveye yerleşti” notuyla paylaşıldı.

With this basket, Steph stands alone as the @warriors all-time leading scorer, passing Wilt Chamberlain! pic.twitter.com/oNMcdDuztF — NBA (@NBA) April 13, 2021

FURKAN KORKMAZ AÇILDI

Oynanan bir diğer maçta Doğu Konferansında zirve mücadelesi veren Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia 76’ers ise, Dallas Mavericks deplasmanından 113-95 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada 18 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 20 sayı, 2 ribaund, 2 top çalma ve 1 asistlik performansıyla galibiyette pay sahibi oldu. Milli basketbolcu böylece üst üste iki maçta da takımına 20 sayı katkısı yaptı.

Philadelphia 76’ers takımında Joel Embiid, 36 sayı, 7 ribauntla takımını galibiyete taşıyan en önemli isim oldu. Furkan Korkmaz, 20 sayısıyla Joel Embiid’den sonra takımının maçtaki en skorer ikinci ismi oldu. Dallas Mavericks’te Luka Doncic’in 32 sayılık performansı mağlubiyeti engellemeye yeterli olmadı.

NBA’de oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 111-96

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 95-113

Orlando Magic-San Antonio Spurs: 97-120

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 117-110

Utah Jazz-Washington Wizards: 121-125

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls: 101-90

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 116-107

Phoenix Suns-Houston Rockets: 126-120